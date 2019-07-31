عاهل الأردن يؤكد لكوشنر: تحقيق السلام عبر إقامة دولة فلسطينية

شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين.

جاء ذلك لدى استقبال الملك عبد الله الثاني، بالعاصمة عمان، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، ضمن جولة شرق أوسطية يجريها الأخير، تشمل 5 دول عربية وإسرائيل.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه، جرى اللقاء في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.

وحسب المصدر ذاته، جدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على "ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين".

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الملك عبد الله للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

وتشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، المغرب. فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر، في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.