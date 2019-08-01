أكثر من 30 قتيلاً في هجوم حوثي مزدوج في عدن

قالت مصادر أمنية وطبية يمنية إن هجومين منفصلين قتلا أكثر من 30 شرطيا في مدينة عدن الثانية ، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الخميس.

واستهدف الهجوم الأول منشأة للشرطة في حي عمر المختار في المدينة. وقال مسؤولون وشهود يمنيون إن انتحاريا صدم سيارته المحملة بالمتفجرات مركز للشرطة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل.

ثم استهدف هجوم صاروخي عرضًا عسكريًا في معسكر للجيش غربي المدينة تحت سيطرة الحكومة المدعومة من السعودية. وقالت المصادر إن 32 شخصا على الاقل قتلوا في الهجوم.

وقال المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء إنهم شنوا الهجوم على ثكنة الجلاء الواقعة على بعد نحو 20 كلم غرب عدن بواسطة طائرة مسيّرة وصاروخ بالستي، وذلك بعيد هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في وسط عدن أدى إلى مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة نحو عشرين شخصا آخرين.