الرئيس الصومالي يتنازل رسمياً عن الجنسية الأمريكية

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تنازله رسميا عن الجنسية الأمريكية وذلك في بيان نشر على صفحة الرسمية للرئاسة بـ"تويتر" اليوم الخميس.

وبحسب البيان فإن الرئيس الصومالي يعلن تنازله رسميا عن الجنسية الامريكية اعتبارا من اليوم.

وأضاف البيان إن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية استكملت اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية بالجنسيات بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس قضى وقتا طويلا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اكتسب خلال تواجده فيها خبرات كثيرة.

وأكد البيان أن قرار تخليه عن الجنسية الأمريكية كان شخصيا، إذ بدأت إجراءاته بعد انتخابه رئيساً للبلاد 2017.

ويسمح الدستور الصومالي المؤقت بحرية المواطن حمل جنسية بلد آخر.