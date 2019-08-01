الشركات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة تنشط في سوريا

أكدت صحيفة روسية وجود شركة أمنية روسية خاصة جديدة ذات نشاط عسكري في سوريا.

وكشفت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية أن "3 عناصر روس قتلوا في سوريا في يونيو/ حزيران الماضي، وأن المسؤولين العسكريين الروس لا يملكون معلومات حول القتلى".



وأشارت إلى أن القتلى المأجورين ينتمون لشركة تسمى "شيت" (الدرع) الأمنية الخاصة الروسية، غير المسجلة رسمياً، على غرار شركة فاغنر العسكرية ذائعة الصيت.



وتنتشر في سوريا شركات أمنية عسكرية روسية مثل "مجموعة فاغنر" و"فيغا" و"اتحاد سلاف" و"موران".



ووفق الصحيفة نفسها، فإن الجنود المأجورين الملقبين بـ"تانكيست" و"شامان" و"كايرات"، قتلوا في اشتباك في شمال مدينة تدمر وسط سوريا.



وأشارت إلى أن تقارير مقتلهم أعدها ضابط سوري باللغة العربية، وختمت في قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.



وذكر الصحيفة أن الجنود الثلاثة يعملون منذ 2018، لصالح شركة عسكرية خاصة تابعة لوحدة القوات الخاصة الجوية بمدينة كوبينكا الروسية.



وكشفت هوية اثنين من الجنود، موضحة أنهما قاتلا إلى جانب انفصاليين في شرق أوكرانيا، قبل العمل كجنود مأجورين لصالح شركة "الدرع".



وظهرت شركة "الدرع" العسكرية الخاصة لأول مرة عام 2018، ومركزها بالقرب من العاصمة موسكو، ويعتقد أنها تتبع لوحدة القوات الخاصة في القوات الجوية لروسيا.



ومع أنه لم يتم الكشف عن صاحب الشركة، إلا أن تقارير أشارت إلى وقوف موظفين في وزارة الدفاع وضباط سابقين في روسيا وراء الشركة.