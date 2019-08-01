غوتيريش يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في هجمات شمال غربي سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزمه تشكيل لجنة تحقيق أممية حول هجمات نظام بشار الأسد وروسيا على المشافي في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسمه "استيفان دوغريك" إن التحقيق سيغطي "التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمرافق التي وضعتها الأمم المتحدة على قائمة منع التصعيد".

وأضاف الأمين العام أنه بموجب السلطة المخولة له طبقا للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة، "اتخذ قرار تشكيل لجنة للتحقيق في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا منذ توقيع تركيا والاتحاد الروسي مذكرة تثبيت وقف اطلاق النار في 17 سبتمبر /أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".

وأوضح البيان أن "لجنة التحقيق ستتحقق من وقائع تلك الحوادث وستبلغ الأمين العام فور الانتهاء من عملها".

وحث الأمين العام "جميع الأطراف المعنية على التعاون مع اللجنة بمجرد إنشائها".

ومنذ 26 أبريل الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع بالعاصمة الكازاخية أستانة، في مايو/ أيار 2017؛ تأسيس منطقة خفض تصعيد بإدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام انتهكت الاتفاق مرارًا.

ودفع تزايد الانتهاكات كلًا من تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وسحبت المعارضة بموجبها أسلحتها الثقيلة من المنطقة.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرًا كبيرًا جراء مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة، التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني، نزح مئات الآلاف منهم خلال الأسابيع الماضية.