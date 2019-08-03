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رئيس الحكومة الموريتانية يقدم استقالته لرئيس البلاد الجديد

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 03.08.2019 20:46
آخر تحديث في 03.08.2019 21:53
رئيس الحكومة الموريتانية يقدم استقالته لرئيس البلاد الجديد

قدم الوزير الأول الموريتاني (رئيس الحكومة) محمد سالم ولد البشير، السبت، استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال التلفزيون الرسمي إن الوزير الأول محمد سالم ولد البشير، قدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وينتظر أن يعلن خلال ساعات تعيين رئيس جديد للحكومة، على أن تعلن التشكيلة الجديدة في وقت لاحق.

وأدى ولد الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية لولاية مدتها 5 سنوات. وهو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 22 يونيو/حزيران الماضي بنسبة 52%.

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