الأطراف السودانية توقع على الاتفاق الأولي لوثيقة الإعلان الدستوري

وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الأحد بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقع أحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.

من جهة أخرى، أفاد القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي الأحد أن المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات سيعلنون تشكيلة مجلس السيادة في 18 آب/ أغسطس.

وقال أبو المعالي لوكالة فرانس برس "في 18 آب/ أغسطس ستعلن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن اسم رئيس الوزراء وفي 28 منه سيُعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء". وأشار إلى أن في 17 آب/ أغسطس سيحصل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري الذي تمّ التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة.