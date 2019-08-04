قطر وإيران تبحثان الأمن البحري الحدودي في طهران

وصل وفد عسكري من خفر السواحل القطرية، يترأسه "عبد العزيز المهندي" مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطرية، إلى طهران، الأحد، وذلك لبحث التعاون البحري بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس عشر المشترك لخفر السواحل الإيرانية القطرية، حيث سيجتمع الوفد القطري بقائد حرس الحدود الإيراني "قاسم رضائي".



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "الاجتماع سيبحث تقييم الإنجازات السابقة، وسيناقش طرح سبل جديدة في مجال التعاون البحري الحدودي بين البلدين".



وأضافت الوكالة أن "الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل الإيرانية مع نظائرها في الدول جنوب الخليج تصب في إطار تعزيز وتنمية العلاقات بين الطرفين."

وتؤكد هذه الاجتماعات، بحسب الوكالة، على "وجود إرادة سياسية لدى جميع الدول المطلة على الخليج لخلق أجواء إيجابية من التعاون."

والثلاثاء الماضي، بحث قائد قوات حرس الحدود الإيراني، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، أمن الخليج، وشؤون حدودية، ومكافحة عمليات التهريب.