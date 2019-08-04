مقتل 3 من الجيش السوري الحر بريف حلب خلال إحباط تسلل إرهابيي "ي ب ك"

قتل 3 عناصر من الجيش السوري الحر، وأصيب 3 آخرون خلال التصدي لمحاولة تسلل لعناصر من تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي المتمركزين في مدينة تل رفعت، إلى خطوط التماس بريف حلب.

وحاول الإرهابيون المتمركزون في تل رفعت ومحيطها التسلل إلى مناطق المعارضة على خط التماس في منطقة الباب، عن طريق قرية عبلة، في ساعات الليل.

إلا أن وحدات الجيش الحر تصدت لعناصر التنظيم الإرهابي واندلعت اشتباكات بين الجانبين على عدة محاور، وأحبطت محاولة التسلل.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الرشاشة طوال الليل، في محاور "كلجبرين" جنوب مدينة أعزاز، و"شيخ عيسى" غرب مدينة مارع، وقرى "عبلة" و"ديكمه طاش" و"حزوان" غرب مدينة الباب.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أفراد من الجيش الحر وإصابة 3 آخرين.

ويشن تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، هجمات متكررة انطلاقا من تل رفعت ومحيطها، نحو التجمعات السكنية ومواقع الجيش الحر، في مناطق أعزاز ومارع وكفركلبين وجبرين، التي تسيطر عليها المعارضة السورية.