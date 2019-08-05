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إصابة 30 جندي إسرائيلي بالسرطان معظمهم يعملون في "القبة الحديدية"

وكالة الإخلاص للأنباء
القدس
نشر في 05.08.2019 13:18
آخر تحديث في 05.08.2019 13:32
أرشيفية- منظومة الدفاع الإسرائيية القبة الحديدية أرشيفية- منظومة الدفاع الإسرائيية القبة الحديدية

قال صحفي إسرائيلي، إن 30 جنديا إسرائيليا أصيبوا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية.

وقال الصحفي "آدم شافير"، الذي يعمل في القناة (13) الخاصة، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية".

وأضاف: "يطالب الجنود المصابون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان".

ولم يرد بيان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن الموضوع، كما لم تنشر القناة (13) شيئا بخصوصه أيضا.

وتعتبر منظومة "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى.

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