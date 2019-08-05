مقتل 20 على الأقل وإصابة العشرات في قصف لطيران حفتر جنوبي ليبيا

قال نائب في البرلمان الليبي إن 20 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين، مساء الأحد، جراء قصف شنه الطيران التابع لخليفة حفتر على مدينة "مرزق"، جنوبي البلاد.

وأضاف رحمة آدم، النائب عن "مرزق"، أن القتلى والجرحى من قبيلة "التبو"، وفق ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

من جهته، قال عضو المجلس المحلي محمد عمر إن طائرة عسكرية تابعة لحفتر استهدفت حي القلعة السكني الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو، حسب القناة ذاتها.

وأشار عمر إلى أن القصف تسبب في وقوع عديد الخسائر البشرية والمادية من دون تحديدها.

بينما ذكرت وسائل إعلام عربية إن القصف استهدف عرسا.

فيما لم يصدر تعقيب من قبل ميليشيات حفتر على تلك الأنباء حتى الساعة 21:58 ت.غ.