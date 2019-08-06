احتجاجات في غزة على القوانين اللبنانية الجديدة ضد الفلسطينيين

نظم العشرات من الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة اليوم احتجاجاً على فرض وزارة العمل اللبنانية قيودا على عمل اللاجئين الفلسطينيين.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إلى تنظيمها الأطر الطلابية للفصائل الفلسطينية قطاع غزة، أمام مقر للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، هتافات منها: "لا وطن ولا توطين إلا في أرضك يا فلسطين".



كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تستنكر القرار اللبناني، وتتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتطالب بتوفير حياة كريمة لهم.



وقال أحمد أبو حليمة، رئيس كتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية، في كلمة خلال الوقفة ممثلا عن الأطر الطلابية: "نظمنا الوقفة للتعبير عن رفض الإجراءات الظالمة ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".



وأضاف أبو حليمة: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان واجهوا على مدار سنوات تراكمات من المعاناة والتمييز والحرمان".



وتابع: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا أجانب أو وافدين بل هم جزء من شعب مهجر طرد من أرضه، إلى بلد مضيف يجب أن يوفر لهم مقومات العيش بكرامة ويدعم نضالهم حتى عودتهم إلى بلادهم".



وناشد رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والكتل النيابية في لبنان، بالإسراع في معالجة مشاكل العمال واللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية.



وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي، رفضا لوضع وزارة العمل المؤسسات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية"



ومنذ أن بدأت الوزارة تطبيق تلك الحملة، قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية، تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.



وحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.



