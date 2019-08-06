تفجيران إرهابيان في جرابلس وأصابع الاتهام تشير لبي كا كا الإرهابي

استهدف تفجيران سيارتين مساء أمس في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا، أديا قتل شخصان وجرح آخر.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن الانفجار الأول استهدف سيارة عضو في المجلس المحلي للمدينة، فيما استهدف التفجير الثاني سيارة تابعة للجيش الحر .

وأشارت المصادر إلى أن عنصرين من الجيش الحر قتلا وجرح مدني في التفجيرين، اللذين وقعا بمركز المدينة، وبفاصل زمني قصير بينهما.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن، التي وصلت إلى مكان التفجير، قامت باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل الجريح للمشفى.

ولم تتبن أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة.