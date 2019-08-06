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غوتيريش يدين حادث تفجير "معهد الأورام" بالقاهرة

وكالة الأناضول للأنباء
نيويورك
نشر في 06.08.2019 11:30
آخر تحديث في 06.08.2019 12:32
غوتيريش يدين حادث تفجير معهد الأورام بالقاهرة

أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الاثنين، الحادث الإرهابي الذي وقع بمعهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 20 شخصا، فضلًا عن إصابة العشرات.

وأعرب الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، ارتفاع الضحايا إلى 20 قتيلا و47 مصابا.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، الاثنين، إن سيارة "كانت تحمل متفجرات" اصطدمت بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأوضحت أن "الفحص الفني أشار إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها".

وقالت إن "حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".

وفي أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للعنف، وتبرأت من حركة "حسم" التي ظهرت في 2016، وتبنت عدة عمليات مسلحة، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.

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