لبنان.. ضبط حوالي 80 بالمئة من الحدود مع سوريا

صرح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، أن لبنان بات يتحكم بنحو 80 بالمئة من الحدود اللبنانية السورية.

جاء ذلك خلال افتتاحه طريق "شهداء الإرهاب" الذي يصل بلدة القاع، شمال شرقي لبنان، بالمراكز العسكرية الحدودية.

وخلال الفعالية، كشف عون عن إنشاء 4 أفواج حدودية مع سوريا، وبناء 74 مركزا لضبط الحدود.

ولفت قائد الجيش إلى أن "ما يحول دون السيطرة على ما تبقى من الحدود، عدم ترسيمها والطبيعة الجغرافية المتداخلة (مع سوريا) التي يتطلب تحصينها أعدادا مضاعفة من العسكريين".

وجاءت تسمية طريق "شهداء الإرهاب" تيمنًا بالمدنيين الخمسة الذين سقطوا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على البلدة من الأراضي السورية في يونيو/حزيران 2016.

وفي صيف 2018، أطلق الجيش اللبناني معركة استمرت 10 أيام، أسماها "فجر الجرود"، تمكن خلالها من طرد مقاتلي "داعش" من المناطق الحدودية مع سوريا شمال شرقي لبنان.

وعام 2014، خطف التنظيم 11 عسكريًا لبنانيًا قام لاحقًا بإعدامهم، عندما اجتاح لفترة وجيزة بلدة عرسال الحدودية.