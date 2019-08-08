العثور على جثة جندي إسرائيلي مقتولاً جنوبي الضفة الغربية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم صباح اليوم العثور على جثة جندي إسرائيلي، 18 عاما، مقتولا بعد طعنه بسكين جنوبي الضفة الغربية.

وقال أدرعي، في بيان، إنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم.

وأضاف "تشير التقديرات الى انه قتل باعتداء إرهابي حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته.".

وأشار إلى إطلاق تحقيق مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك" حول الحادث.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، "تم إطلاعنا هذه الصباح على وقوع عملية طعن إرهابية خطيرة" ملوحا بملاحقة المهاجم.