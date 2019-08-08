مصر واليونان تنفذان تدريباً بحرياً "عابراً" بالمتوسط

أعلن الجيش المصري، الخميس، تنفيذ تدريب عسكري بحري "عابر" مع اليونان في مياه البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان، إن "القوات البحرية المصرية واليونانية، نفذتا تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر المتوسط".

وأشار إلى ان التدريب كان "أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء (محافظة) الإسكندرية (شمال)"، دون تفاصيل عن مدته.

وشمل التدريب "تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية.. في إطار تبادل الخبرات المشتركة ودعم القدرات الثنائية"، وفق البيان.

وتجمع مصر واليونان بجانب جنوب قبرص الرومية علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة عام 2014.