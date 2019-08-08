وزير الدفاع الإيراني يدعو نظيره القطري لزيارة إيران

أجرى وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي الأربعاء، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة أن حاتمي "أشاد بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار".

وخلال الاتصال وجه الوزير الإيراني دعوة لنظيره القطري لزيارة طهران، ليعرب الأخير عن ترحيبه بالدعوة، بحسب ذات المصدر.

وأكد وزير الدفاع القطري، خلال الاتصال، موقف بلاده بأن "أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس على طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة."

وشدد في الوقت ذاته على أن "إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة."