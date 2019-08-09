بوساطة لبنانية.. النظام السوري يفرج عن مواطن كندي معتقل لديه منذ أكثر من عام

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني أن النظام السوري أطلق سراح مواطن كندي كان يعتقله منذ نهاية العام الماضي، مؤكداً أنه الذي تولى الوساطة مع دمشق بهذا الصدد.

ويتحدّر الكندي كريستيان لي باكستر (44 عاماً)، من مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادىء. وأفاد الإعلام الكندي في وقت سابق إنه سائح فُقد أثره منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.

وقال باكستر الذي ارتدى قميصاً قطنياً رمادي اللون وغلبته دموعه في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت وبثته شاشات التلفزة المحلية "اعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد".

وأضاف بتأثر شديد "بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة"، متوجهاً بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.

وقال اللواء اللواء عباس ابراهيم الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي إن باكستر كان "محتجزاً منذ العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية" دون أن يذكر أي تفاصيل عن تهمته.

وأوضح "أعتقد أن الجهد الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في طريقه للعودة الى كندا". موضحاً أن تحركه جاء بناء على "طلب رسمي" وجهته السفارة الكندية إلى الدولة اللبنانية.

والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011. وتنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر الى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد.

وقالت الخارجية الكندية في بيان في 5 كانون الثاني/يناير إن "الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد في شكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية".

واضطلع اللواء إبراهيم الشهر الماضي بوساطة مماثلة، أثمرت إطلاق السلطة السورية سراح السائح الأميركي سام غودوين (30 عاماً) بعد شهرين من احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في 27 تموز/يوليو إن ذلك تمّ بوساطة تولاها اللواء إبراهيم.

ولا يزال مصير العديد من الأجانب المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في سوريا مجهولاً، بينهم الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في 14 آب/أغسطس 2012 قرب دمشق، وأعلنت السلطات الفدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.