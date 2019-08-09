مقتل شقيق زعيم الحوثيين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مقتل شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، إبراهيم الحوثي.



وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) إن إبراهيم بدر الدين الحوثي، "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة للتحالف السعودي- الإماراتي.

وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألوا جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".



ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.