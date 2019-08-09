نحو 2.1 مليون مسلم يؤدون مناسك الحج

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، حصيلة أولية لعدد الحجاج لهذا الموسم، تصل إلى نحو 2.1 مليون حاج يؤدون المناسك.

جاء ذلك بحسب ما أورده الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمشعر منى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الفيصل، وهو مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة أيضا، أن عدد الحجاج وفق آخر إحصائية بلغوا مليونين و91 ألفا و 471 حاجا.

وأشار أن من هؤلاء الحجاج مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة ومنهم 200 ألف و360 حاجا من داخلها.

واستدرك: "هذه الأرقام ستتغير عندما تصل إحصائية هذا اليوم".

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى مليونين و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.

ونقلت "واس" اليوم عن مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية في الحج خالد الحربي، قوله إن حركة تفويج الحجاج إلى منى اتسمت بالانسيابية على مختلف محاور الدخول إلى مكة المكرمة.