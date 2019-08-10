الجيش الإسرائيلي يقتل 4  فلسطينيين على الحدود الشرقية مع قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، 4 فلسطينيين، قرب الحدود الشرقية، لوسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له، إن "الفلسطينيين"، اقتربوا من السياج الحدودي، فجر السبت، مزودين ببنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي.

وأضاف إن جنوده فتحوا النار على الفلسطينيين، بعد أن عبر أحدهم السياج، و"تم تحييدهم"، في إشارة إلى مقتلهم.

وذكر الجيش أن أحد المسلحين، ألقى قنبلة يدوية باتجاه قواته، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوفه.

وكانت مصادر صحفية فلسطينية محلية وأخرى عالمية، قد ذكرت في وقت سابق، أن قوات الجيش الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، قرب المنطقة الحدودية الشرقية، وسط القطاع، كما أطلقت مصابيح إنارة في سماء المنطقة.

وأوضحت المصادر نقلا عن شهود عيان، أن الجيش قصف موقعا يتبع لما يعرف باسم "قوات الضبط الميداني" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

كما نقلت المصادر عن شهود أفادوا بسماع حركة نشطة لآليات الجيش قرب السياج الأمني، إضافة إلى تحليق طائرات بدون طيار في مكان الحدث.

وقالت المصادر إن جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت عدة أمتار، وانتشلت جثماني شابين.

وفي قطاع غزة، لم تصدر السلطات أو الفصائل، بيانا حول ما ذكره الجيش.