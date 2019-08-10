مقتل عسكري أميركي خلال عملية بشمال العراق

قتل عسكري أميركي خلال عملية مشتركة مع قوات الأمن العراقية في شمال البلاد، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان السبت.

وقال التحالف في بيان "قضى أحد أفراد الخدمة الأميركية اليوم خلال مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى" وكبرى مدنها الموصل في شمال العراق.

وأضاف البيان أن العسكري الأميركي قضى "أثناء تقديم المشورة ومرافقة قوى الأمن الداخلي خلال عملية مخطط لها"، من دون ذكر اسمه أو رتبته.

وتشارك القوات الأميركية في عمليات عسكرية إلى جانب القوات العراقية في المناطق الصحراوية الحدودية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش.