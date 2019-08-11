السعودية تقصف مواقع المتمردين المدعومين من الإمارات في عدن

أعلن التحالف العسكري السعودي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، استهدافه لمواقع تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في محافظة عدن.

وقال التحالف، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إنه تم "استهداف أحد المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية".

وأضاف: "ستكون هذه العملية الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف".

‏وتابع: "الفرصة لا تزال سانحة للمجلس الانتقالي بالانسحاب الفوري".

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في محافظة عدن، إن مقاتلات تابعة للتحالف العربي نفذت هجمات في عدن، دون أن يتبين على الفور المواقع التي استهدفها الطيران.

وفي وقت متأخر مساء السبت، دعا التحالف العربي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات والحزام الأمني، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها.

وطالب التحالف العربي، في بيان، بوقف فوري لإطلاق النار في عدن، اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد، مؤكدا استخدام القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.