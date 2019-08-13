بغداد.. قتيل وعشرات الجرحى في انفجار مخزن أسلحة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انفجار مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد إلى قتيل واحد و29 مصاباً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، بسبب انطلاق وسقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت الى شهيد و29 مصاباً".



وأضاف أن "إصابات الغالبية منهم طفيفة".



والاثنين، أفاد مصدر أمني عراقي، بحدوث انفجارات في مناطق جنوبي بغداد، نتيجة احتراق كدس للعتاد (مخزن أسلحة ومعدات عسكرية) في معسكر تابع للحشد الشعبي.

وأفادت وزارة الصحة وقتها بسقوط 13 جريحا مدنيا جراء انطلاق وسقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان عقب انفجار مخزن العتاد، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة اليوم.



وفي 2016، انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة تابع للحشد الشعبي، في منطقة العبيدي، شرقي بغداد، تسبب بانطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان.