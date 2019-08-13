طائرتان مسيرتان تخترقان المنطقة الحدودية مع إسرائيل وتعودان سالمتين لغزة

تمكنت طائرتان مسيرتان من اختراق المنطقة الحدودية مع إسرائيل جنوب قطاع غزة دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطهما، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن الطائرتين "عادتا إلى غزة فورًا مساء الاثنين، بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر".

ولم تتحدث الصحيفة عن طبيعة مهام هذا النوع من الطائرات، ولكن غالبًا ما تستخدم في رصد التحركات الميدانية والتصوير.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في يوليو/تموز المنصرم، إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب من سكان المستوطنات المحاذية لغزة، بأخذ الحيطة والحذر.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت حركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار، خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة في الشهر ذاته.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"، قد ذكرت في يناير/كانون ثاني الماضي، أن طائرات مجهولة بلا طيار، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.