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هجوم انتحاري يستهدف مركزا عسكريا جنوبي الصومال

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 14.08.2019 13:27
آخر تحديث في 15.08.2019 04:11
هجوم انتحاري يستهدف مركزا عسكريا جنوبي الصومال

استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة، الأربعاء، مركزًا عسكريًا جنوبي الصومال، دون معرفة حجم الخسائر والضحايا على الفور، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.

وقال مصدر أمني، إن انتحاريًا يقود سيارة مفخخة استهدف مركزا عسكريا للقوات الحكومية أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف بين المهاجمين وقوات الأمن.

وأضاف المصدر أن المعسكر يقع في مدينة أوطيغلي بإقليم شبيلى السفلي.

وأشار أن الاشتباكات العنيفة متواصلة (حتى الساعة 9:30 ت.غ)، ومن المبكر تقدير حجم الخسائر في صفوف الجانبين.

وبحسب أحد السكان، فإن الهجوم كان قويًا حيث تسمع أصوات الاشتباكات في محيط المركز العسكري حتى اللحظة.

يذكر أن القوات الحكومية الخاصة استعادت السيطرة على المدينة قبل أسبوع، عقب هجوم مباغت على مقاتلي حركة "الشباب" التي كانت تسيطر عليها.

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