هيئة الانتخابات بتونس تعلن قبول أوراق 26 مرشحا بصفة أولية لخوض رئاسيات 15 سبتمبر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (دستوريّة) اليوم الأربعاء قبول أوراق 26 مرشحا بصفة أولية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 15 أيلول/سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم بمقرها المركزي بالعاصمة تونس، خصص لإعلان القائمة الأولية للمرشحين للسباق الرئاسي المرتقب.

وفي كلمة له خلال المؤتمر قال رئيس الهيئة إن "القائمة الأولية للمرشحين، تضم سيدتين هما عبير موسى(رئيسة الحزب الحر الدّستوري التّونسي) وسلمى اللومي(رئيسة حزب الأمل والتي شغلت سابقا منصب وزيرة للسياحة ومنصب مديرة للديوان الرّئاسي)".

وبإمكان المترشحين الذين تم رفض أوراقهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الحالي.

يذكر أن القانون الانتخابي، ينص على احترام جملة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح موقعة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة إلى ضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار) علاوة على وثيقة الجنسية التونسية.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ إلى غاية إغلاق باب الترشح 97 شخصا.

ووفق الأجندة التي أعدتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسيات ستمتد من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سيكون 14 سبتمبر، يوم الصمت الانتخابي.