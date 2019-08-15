توصية بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية الإسرائيلي بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة"

أوصى مكتب المدعي العام الإسرائيلي المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الخميس، بتوجيه لائحة اتهام ضد وزير الداخلية زعيم حركة "شاس" ارييه درعي، تمهيدا لمحاكمته بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وفق إعلام محلي.



ويأتي القرار بعد ساعات من قرار ميندلبليت، الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد وزير الرفاه الاجتماعي، حاييم كاتس بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وبعد أسبوع من توصية الشرطة بمحاكمة نائب وزير الصحة القيادي في حزب "يهدوت هتوراه" يعكوف ليتسمان بتهم مشابهة.



وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت الشرطة الإسرائيلية إلى مكتب المدعي العام توصيتها بمحاكمة درعي بعد عدة جولات تحقيق معه، حسبما ذكرت آنذاك صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقرر المدعي العام تبني توصيات الشرطة، وفق القناة "13" (الخاصة)، بمحاكمة درعي بشبهات "الاحتيال وخيانة الأمانة وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.5 شيكلات تقريبا) إضافة الى شبهة تبييض الأموال والتشويش على مجريات التحقيق بالكذب بعد أداء القسم".



وكان درعي أدين في عام 1999 بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والخداع وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام قضى منها عامين وتم تخفيض محكوميته.