رشيدة طليب وإلهان عمر تزوران القدس وإسرائيل تدرس احتمال منعهما من ذلك

تعتزم عضوتا الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، زيارة إسرائيل غداً ما تسبب بإرباك للحكومة الإسرائيلية التي لم تحسم موقفها بعد من زيارتهما.



وخلافا لعشرات أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين، الذين وصلوا إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي، بدعوة من منظمات مؤيدة لإسرائيل، فإن طليب وعمر، ستصلان استجابة لدعوة فلسطينية.



ولم يُعرف بعد برنامج عضوتي الكونغرس، لكن ترجيحات إسرائيلية تشير إلى نيتهما زيارة المسجد الأقصى، بمدينة القدس، يوم الأحد المقبل.



وتصف إسرائيل عضوتي الكونغرس بأنهما "مناهضتان لإسرائيل"، ومؤيدتان لمقاطعتها.



وكانت مصادر إسرائيلية قالت خلال الأسبوع الماضي، إن إسرائيل لن تمانع زيارتهما، لكنها عادت مساء الأربعاء والخميس، إلى الحديث عن إمكانية منعهما.



ورفض المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، الرد على أسئلة الصحفيين عبر شبكات التواصل، عن الموقف الإسرائيلي النهائي من الزيارة.



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد أسمائهم، قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يدرس ما إذا كان سيسمح لهما بالدخول.



ويلزم طليب وعمر دخول معابر إسرائيلية من أجل الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وبحسب "هآرتس"، فإن نتنياهو عقد مداولات بهذا الشأن مع وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس مجلس الأمن القومي، والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، ولكنه لم يتخذ قرار نهائي.



وأضافت: "نتنياهو يدرس خيار منع الاثنتين من الدخول، ويدرس أيضا خيار السماح لطليب فقط، التي لها عائلة في الضفة الغربية، بالدخول من أجل لقاء أفراد أسرتها".



وفي هذا الصدد، نقلت القناة الإسرائيلية (13) عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف اسمه، قوله إنه "إذا ما تقدمت عضو الكونغرس طليب بطلب إنساني، لزيارة عائلتها في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستنظر بإيجاب لهذا الطلب".



وفي مؤشر آخر على التخبط الإسرائيلي، نقلت القناة ذاتها عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، قوله: "نتنياهو يدرس السماح لطليب وعمر بالدخول إلى إسرائيل، ولكن اقتصار حركتهما على مناطق السلطة الفلسطينية".



وكانت القناة ذاتها أشارت، الأربعاء، إلى أن مداولات جرت في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول عزم طليب وعمر الوصول إلى المسجد الأقصى، الأحد، لأداء الصلاة فيه، دون مرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.



واستنادا إلى التقرير ذاته، فإن المداولات تناولت إمكانية استقبال مسؤولين فلسطينيين لعضوتي الكونغرس في المسجد الأقصى، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.



ويستند نتنياهو في قراره إلى قانون أقره الكنيست قبل أكثر من عام، يجيز لوزير الداخلية منع أشخاص من الدخول بداعي دعمهم لمقاطعة إسرائيل.



ورشيدة طليب، سياسية ومحامية أمريكية مسلمة من أصول فلسطينية، فازت في عام 2018 بترشيح الحزب الديمقراطي من أجل مقعد في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الانتخابية 13 في ولاية ميشيغان.



أما إلهان عمر، فهي سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي، انتخبت في 6 نوفمبر/تشرين ثاني 2018 عضوا في الكونغرس الأمريكي.