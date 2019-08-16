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الحريري يلتقي بومبيو وعلى جدول الأعمال حزب الله والحدود مع إسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.08.2019 11:44
آخر تحديث في 16.08.2019 11:45
الحريري يلتقي بومبيو في واشنطن (AP) الحريري يلتقي بومبيو في واشنطن (AP)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان لا يستطيع تغيير موقف الإدارة الأمريكية من العقوبات ضد حزب الله، مضيفاً أنهم يعملون على تجنيب البلد أي تبعات لذلك.

جاء ذلك في حديث الحريري مع الصحفيين ليل الخميس/ الجمعة، بعد عقده مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن.

وردا على سؤال حول الادعاءات الإسرائيلية بوجود مصانع صواريخ لحزب الله على الأراضي اللبنانية، أجاب الحريري: "الأمريكيون يناقشون معنا هذا الموضوع، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، ونحاول إيجاد أفضل طريقة لعدم وضع لبنان في موضع الخطر".

وأضاف: "لسنا بوليسا عند الإسرائيلي الذي يواصل خرق القرار 1701، وليس هناك توازن في ردات الفعل تجاه ما ترتكبه إسرائيل من خروقات".

وأشار أن الحديث عن عقوبات على حلفاء لحزب الله يجري تداوله في الكونغرس "ولكن أعتقد بأننا لن نصل إلى ذلك".

وفي 1997، صنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيما إرهابيا أجنبيا، وفي الآونة الأخيرة فرضت عقوبات عدة عليه.

وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 شخصيات بارزة، هم رئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.

يذكر أن الحريري بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي، في حين قال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إنها زيارة خاصة لا جدول أعمال لها.

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