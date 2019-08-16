النظام السوري يفعل منظومة الدفاع الجوي إس-300 ضد صاروخ إسرائيلي

قال النظام السوري إن دفاعاته الجوية تمكنت من تدمير صاروخ قادم من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف بريف محافظة حماة وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري إنه في تمام الساعة الحادية عشرة و6 دقائق من مساء الخميس (20:06 ت.غ) كشفت وسائط دفاعنا الجوي "هدفا معاديا" قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف.

وأضاف المصدر أنه "على الفور قامت وسائط دفاعنا الجوي بالتعامل مع الهدف وتدميره قبل الوصول إلى هدفه"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يوضح المصدر مصدر إطلاق الصاروخ بالتحديد، لكن مقاتلات إسرائيلية قصفت في السابق أهدافا في سوريا انطلاقا من الأجواء اللبنانية.

يأتي ذلك فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الذي يعتقد أنه إسرائيلي، بينما اكتفت الصحف العبرية، وبينها "جورساليم بوست" بنقل الخبر عن إعلام النظام السوري.

وتشدد تل أبيب على أنها لن تتوانى عن تدمير أي هدف داخل سوريا يمثل تهديدا لها، سواء تمركزات لميليشيات تابعة لإيران بالقرب من حدودها، أو عمليات نقل سلاح إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا.

ومدينة مصياف مغطاة بحماية منظومة الدفاع الجوي الصاورخي الروسية إس-300 حيث تتمركز بطاريات تلك المنظمة على بعد عشرات الكيلومترات فقط منها، وفق ما أفادت صحف عبرية في وقت سابق.