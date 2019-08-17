الخارجية الأردنية تعلن اختطاف اثنين من مواطنيها في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، اختطاف اثنين من مواطنيها في جنوب إفريقيا، مقابل فدية مالية لإطلاق سراحهما.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنها "تتابع منذ ساعات الصباح أنباء عن اختطاف مواطنين اثنين أردنيين في جنوب إفريقيا".

وأوضح متحدث الخارجية سفيان القضاة، في ذات البيان، أن مركز العمليات وسفارة عمان لدى بريتوريا، يتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك.

ولفت إلى أن المعلومات الأولية، تشير إلى أن المخطوفين، أب وابنه، وأنهما من رجال الأعمال هناك.

وبيّن القضاة أن "الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما"، دون ذكر تفاصيل عن هوية الخاطفين.

وأكد أن سفارة بلاده طلبت من وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا "العمل فوراً ومن خلال الأجهزة المختصة هناك؛ للبحث عن المخطوفين الأردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن".

وختم القضاة بيانه بأن "الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة، إلى أن يتم إطلاق سراح المخطوفين الأردنيين".