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برلمانيون يمنيون يطالبون بالاستغناء عن الإمارات وخروج قواتها من البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.08.2019 12:10
آخر تحديث في 17.08.2019 12:16
مقاتلون من قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في عدن مقاتلون من قوات "الحزام الأمني" الموالية للإمارات في عدن

طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.

وحمل تسعة من أبرز النواب اليمنيين، في بيان مشترك، السبت، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن (جنوب) باعتبارها من يقود التحالف العربي.

وشددوا على ضرورة تحمل هادي ونائبه مسئولياتهم الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن.

وطالب النواب التسعة رئيس الجمهورية "باستخدام صلاحياته بالاستغناء عن دولة الإمارات العربية المتحدة من استمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربية وخروج قواتها من كافة اراضي الجمهورية اليمنية".

كما طالبوه برفض كافة الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم باي حال من الأحوال باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين.

وحمل البيان جملة من المطالب أهمها: "توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطأ مع الانقلاب في عدن، ومطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة دعوة المجلس للانعقاد في المناطق المحررّة في اسرع وقت ممكن ليتحمل مسئولياته ووجباته الدستورية".

وأكد النواب على ضرورة إلزام سفراء الجمهورية اليمنية في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي غيرها من الدول باتخاذ كافة الإجراءات لإدانة الانقلاب في عدن.

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