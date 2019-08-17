القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

جماعة الحوثي تعلن تعيين سفير لها في إيران

وكالة الأناضول للأنباء
اليمن
نشر في 17.08.2019 21:20
آخر تحديث في 18.08.2019 02:50

أعلنت جماعة الحوثيين، السبت، تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر: "إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران".

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير معترف بها دوليا)".

وتعد إيران المتهمة بتقديم الدعم للحوثيين، ثاني دولة تستقبل سفيرا معينا من الحوثيين بعد حكومة بشار الأسد في سوريا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق رأى محللون أتراك، أن الإمارات ومصر وإسرائيل وبعض الدول الغربية وعلى...
مختارات