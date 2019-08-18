الجيش الإسرائيلي يقتل 3 شبان فلسطينيين شمالي قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها انتشلت جثامين 3 شبان، صباح الأحد، قتلهم الجيش الإسرائيلي مساء السبت، قرب السياج الفاصل، شمالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان، إنها انتشلت جثامين "محمود الولايدة (24 عامًا)، ومحمد أبو ناموس (27عامًا)، ومحمد الترامسي (26 عامًا)"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ليلة السبت، أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".

وقال الجيش في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه بهم وهم مسلحون بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلقت مروحية حربية ودبابة باتجاههم النار".

ولم يتطرق الجيش الإسرائيلي إلى تفاصيل أخرى عن الحدث.