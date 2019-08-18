الحوثيون يعلنون تعيين "سفير" لليمن في طهران وحكومة هادي تستنكر

أعلنت جماعة الحوثيون، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، تعيين "سفير للجمهورية اليمنية" في طهران، في خطوة اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها تشكّل "انتهاكا سافراً" للقوانين الدولية.

ولم يصدر عن طهران أي إعلان رسمي حول مسألة القبول بوجود "سفير" على أراضيها يمثّل سلطة الحوثيين غير المعترف بها.

ونقلت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم المتمردين عن بيان مساء السبت "صدور قرار جمهوري بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإيرانية".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قطع العلاقات مع إيران في تشرين الأول/اكتوبر 2015، وأمر باغلاق السفارة في عاصمة إيران، بعدما اتّهم طهران بدعم المتمردين عسكريا.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلان المتمردين الحوثيين.

وكتبت في تغريدة أنّها "تعتبر إعلان إقامة تبادل دبلوماسي بين نظام طهران ومليشيات الحوثي انتهاكا سافراً للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

ورأت أن "ذلك لم يكن مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن".

وجاء اعلان تعيين "سفير" في طهران بعدما عقد المرشد الأعلى لإيران علي خامئني مباحثات مع المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الثلاثاء الماضي في طهران.

وجدّد خامئني دعمه للمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من شمال البلاد، واتهم خصوم طهران "بالتآمر" لتقسيم اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية، خصم إيران اللدود، في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.