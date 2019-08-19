السعودية تعلن مقتل أحد عسكرييها قرب الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية، الاثنين، مقتل عسكري بقوات جيشها على الحدود الجنوبية المتاخمة مع اليمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "تمت صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي" المتاخم لليمن.

ونقل مسؤول محلي هو عبد الله بن حمدان العويدي محافظ قلوة (جنوب غرب)، تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأسرة العسكري.

ولم تتطرق "واس" إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكري السعودي، غير أن جماعة "الحوثي" في اليمن تعلن بشكل شبه يومي مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود مع السعودية، وعادة لا تعلق الأخيرة على تلك الأنباء.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات، وتتركز هجماتهم على الحد الجنوبي السعودي.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.