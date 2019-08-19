العراق يعلن القبض على "أمير داعش" في الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، القبض على أحد أمراء "داعش" المقربين من زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، في الأنبار غربي البلاد.



وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب أن "الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بأحد أمراء داعش الإرهابي في قاطع هيت بمحافظة الأنبار".



وأوضحت أن "الإرهابي أحد المقربين من زعيم التنظيم الإجرامي أبو بكر البغدادي"، دون تفاصيل أخرى.



ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في نينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.



ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.