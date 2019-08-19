مساعدات أمريكية جديدة لمناطق "ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا

دخلت، مساء الأحد، قافلة جديدة مؤلفة من 60 شاحنة، تحمل مساعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن القافلة دخلت من العراق عبر معبر سيمالكا، واتجهت إلى منطقة خراب عشق جنوبي مدينة عين العرب (كوباني).

وأوضحت المصادر أن القافلة ضمت آليات حفر ومولدات وعربات رباعية الدفع وخزانات وقود، إضافة إلى شاحنات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر عسكرية.

ولفتت المصادر إلى أن نحو 450 شاحنة من المساعدات الأمريكية وصلت إلى مستودعات خراب عشق العسكرية منذ نحو شهر.

وتواصل الولايات المتحدة منذ 4 سنوات تزويد "ي ب ك" الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مساعدات لوجستية.