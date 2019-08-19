وزير إسرائيلي: نستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل تستعد لعملية "عسكرية واسعة"، في قطاع غزة، رافضا الانتقادات التي توجّه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التعامل مع الأوضاع في القطاع.

وقال شتاينتس في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "أعتقد أن رئيس الوزراء يتصرف بحزم، إنما بحكمة وعناية، نحن نستعد لعملية واسعة في غزة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع، في حال لم يكن هناك أي خيار آخر".

ولكن شتاينتس استدرك: "لكن لدينا قرار آخر، بمنع التموضع الإيراني في سوريا، نقوم هناك بمئات العمليات المعلنة والسرية"، في إشارة الى مهاجمة أهداف تقول إسرائيل إنها تابعة لإيران في سوريا.

وكان قادة في المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن قالوا إنه فقد قوة الردع في غزة.

وأتت انتقادات المعارضة، قبل أقل من شهر من الانتخابات، التي ستجري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.