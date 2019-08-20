الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 مسلحا في العريش في اشتباكات مع الأمن

أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 11 "مسلحا"، في العريش، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان للداخلية، استهدفت "وكرا بأحد مناطق العريش، اتخذته عناصر إرهابية لتنفيذ عمليات عدائية".

واستدرك: "إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها ما دفع القوات للتعامل معهم".

وتابع: "أسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا (..) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق"، دون تفاصيل عن القتلى.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن رواية الداخلية.

والعريش إحدى مدن محافظة شمال سيناء، التي تشهد في السنوات الأخيرة مواجهات أمنية بين مسلحين والداخلية، أسفر عنها قتلى وجرحى، وفق بيانات رسمية سابقة.