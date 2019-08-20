كنيسة كديم السريانية تقول إن قوات "PYD/YPG" الإرهابية تضطهد أبناءها في سوريا

قالت مؤسسة كنيسة كديم السريانية في بيان صدر عنها في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء "إن منظمة "PYD/YPG في سوريا، تضغط بشكل منهجي على السريانيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وتختطف الشباب السرياني بالقوة، وتغلق المدارس السريانية وتجبر معظم المجتمع السرياني على مغادرة سوريا"، داعية المجتمع الدولي للتصدي للتهديد الإرهابي الذي تشكله الفروع السورية لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وأضافت المؤسسة أن "العديد من منظمات المجتمع المدني السريانية قد نشرت من قبل تقارير تحتج على هذا الموقف وذكرت أن المجتمعات القديمة المدمجة مع هذه الجغرافيا يجب ألا تترك تحت رحمة المنظمات الإرهابية".

وأضافت المؤسسة في بيانها الذي نشر على تويتر أنه "يجب اتخاذ جميع التدابير" لمنع إلحاق الضرر بالجماعات المسيحية التي تعيش في المنطقة.

وأضاف "ندعو المجتمع الدولي لتحمل المزيد من المسؤولية."

وتنظيم (YPG) هي الجناح السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.