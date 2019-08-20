نتنياهو يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن هجمات على مواقع إيرانية في العراق

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مسؤولية إسرائيل عن "هجمات شُنت مؤخرا على مواقع إيرانية في العراق".



ونقلت القناة الإسرائيلية (13) عن نتنياهو قوله للصحفيين، خلال زيارة، الاثنين الى أوكرانيا: "ليس لإيران حصانة في أي مكان".



وأضاف نتيناهو في إشارة إلى إيران: "سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة".



وكانت تقارير قد تحدثت عن هجمات نفذتها إسرائيل، الشهر الماضي، على مواقع إيرانية في العراق، وهو ما لم تعقب عليه إسرائيل حتى الآن.



وقد أعلنت إسرائيل مرارا أنها هاجمت مئات المرات، في السنوات الأخيرة، أهداف تابعة لإيران في سوريا.



وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "نحن نعمل بشكل لمنع إيران من التموضع في سوريا".