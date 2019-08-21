الأردن يعلن وفاة أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال

توفيت صباح اليوم الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان رسمي.

ونعى الديوان "بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبد الحميد والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء" في عمان.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الأميرة دينا ظهر الأربعاء إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

والأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية ولدت في القاهرة عام 1929.

تزوجت الأميرة دينا عقب طلاقها من الملك حسين من مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية معروف باسم صلاح التعمري.

وتزوج الملك حسين أربع مرات: الأولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى (1961 -1971) والدة الملك الحالي عبد الله، والثالثة من الملكة علياء عام 1972 التي توفيت بحادث طائرة عام 1977، والأخيرة من الملكة نور عام 1978 حتى وفاته عام 1999.