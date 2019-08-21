الحوثي اليمني يسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة من نوع "MQ9" أمس في محافظة ذمار وسط اليمن، فيما يواصل التحالف العربي غاراته، وفق متحدث عسكري وشهود عيان.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة، إنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية جرى تطويره محليًا، وسيتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي قريبًا.

وأضاف: "نؤكد لقوى العدوان أن عليهم أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية، وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقًا".

وتابع أن "الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة، حيث أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية".

ومنذ 2015، ينفذ التحالف، ويحظى بدعم أمريكي، عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات التابعة للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وقال شهود عيان للأناضول إن طيران التحالف شن ثلاث غارات على موقع للحوثيين في مدينة ذمار جنوب صنعاء.

ولم يصدر على الفور تصريح من التحالف ولا الحوثيين بشأن تلك الغارات.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي حربًا مستمرة بين الطرفين للعام الخامس على التوالي، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.