تأجيل عقد مؤتمر دولي حول التعذيب في القاهرة

قررت الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر حول التعذيب كان مقرراً عقده في مطلع أيلول/سبتمبر في القاهرة، بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية لما يمثله المكان الذي اختارته المنظمة الدولية لعقده.

والمؤتمر الذي يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي" كان مقرراً عقده يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية اختيار القاهرة مكاناً لعقد هذا المؤتمر، مؤكدة أن قوات الأمن المصرية تستخدم كافة أساليب التعذيب.

والثلاثاء قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل "قررنا تأجيل هذا المؤتمر وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنيين (...) قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر".

وأضاف أن القرار اتخذ بسبب "انزعاج متزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان" عقد المؤتمر، مشيراً إلى أن المفوضية "فهمت ذلك وأحست به".

وكانت منظمة يوروميد رايتس الحقوقية غير الحكومية رفضت الاثنين الدعوة التي وجهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن لديها "تحفظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه قوات الأمن التعذيب بشكل منهجي".

هذا وتنفي السلطات المصرية دوماً الاتهامات الموجهة اليها باستخدام التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز.