رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته "مؤقتًا" لأحد الوزراء

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس، تفويض صلاحياته الحكومية مؤقتا إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، استعدادا لخوض حملة سباق الرئاسيات.

جاء ذلك في كلمة للشاهد بثّها التلفزيون التونسي الرسمي.

وقال الشاهد: "قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة إلى كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية، إلى حدود آخر يوم من الحملة الانتخابية (13 سبتمبر/ أيلول المقبل)".

وأضاف: "اتخذت هذا القرار عن قناعة، وأريد أن أطلب ثقة التونسيين بإمكانياتي الخاصة وجمهوريتنا وديمقراطيتنا، أفضل من المصالح الخاصة"، مستحضرا عبارة شهيرة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي: "الجميع يمشي (راحلون) والدولة باقية".

وجدّد الشاهد، في كلمته، رفضه للاستقالة من منصبه، مشيرا أن "استقالة رئيس الحكومة يعني وفق الدستور استقالة الحكومة بأسرها".

وتابع: "من باب المسؤولية، فإنه من غير المسموح إدخال تونس في دوامة غير محمودة العواقب"، في إشارة إلى مخاطر بقاء البلاد دون حكومة.

وأكد الشاهد أن "الدستور يسمح لرئيس الحكومة بالترشح ( للانتخابات الرئاسية) وهو في منصبه".

وكمال مرجان، يشغل إضافة إلى مهامه الحكومية مهمة رئيس المجلس الوطني لحزب "تحيا تونس" الذي يقوده الشاهد، وذلك منذ اندماج حزبه "المبادرة الدستورية الديمقراطية" مع حركة "تحيا تونس" نهاية مايو الماضي.

وقبل أيام، قدم الشاهد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.