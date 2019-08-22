مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعا لحركة "حماس" في غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليلة الأربعاء/ الخميس، موقعا عسكرياً يتبع لحركة "حماس"، في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب، إن مقاتلات حربية أغارت على عدد من الأهداف في موقع بحري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة.

وذكر أن الغارة جاءت ردًّا على "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس (الأربعاء).



وكان الجيش قد أعلن، الأربعاء، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث سقطت في منطقة مفتوحة.

بدوره، أفاد مراسل وكالة الأناضول في قطاع غزة، نقلا عن شهود عيان، أن طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة (حماس)، غربي مدينة غزة.



ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يبلغ "حتى اللحظة" عن وقوع إصابات.