إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة وسط الضفة الغربية

أصيب 3 مستوطنين، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، حسب الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.

وقال الجيش، في بيان: "هناك تقارير عن عملية بالقرب من دوليف قرب رام الله، ويبدو هناك 3 مصابين في المكان".

وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص وقوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

من جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الإصابات نجمت عن تفجير عبوة ناسفة.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن 3 إسرائيليين أصيبوا بالحادث أحدهم في حالة حرجة للغاية.

وذكر شهود عيان، للأناضول، بأنه سُمع صوت انفجار قرب بلدة دير بزيغ غربي رام الله بالقرب من مستوطنة "دوليب".

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وطواقم الإسعاف وصلت الموقع.

وأشاروا إلى أن قوات من الجيش أغلقت الموقع، وبدأت عملية انتشار في محيطه، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدد من البلدات القريبة.